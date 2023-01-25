В Рязани тигр сбежал с частной территории

В поселке Дягилево Рязанской области из частного дома сбежал тигр. Об этом в среду, 25 января, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В правоохранительных органах уточнили, что сбежала самка тигра, которая находилась у физического лица.

«По факту проживания [тигрицы] неоднократно проводились проверки полицией и Росприроднадзором, потому что животное дикое и с 1 января 2020 года таких животных содержать нельзя», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что животное якобы подарили владельцу до 2020 года, поэтому тигр остался жить в частном доме.

Очевидцы также опубликовали фото сбежавшего животного в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Уточняется, что тигра видели около одного из домов 3-го Авиационного проезда. На кадрах видно, что как хищник сидит на улице в снегу среди кустов.

«Срочно! Он может находиться на улицах города!» — говорится под фотографией.

В октябре 2022 года в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ из клетки сбежал тигр Ермак. Животное не вышло за территорию музея, вело себя спокойно и неагрессивно. Позже тигра удалось загнать в вольер. Пострадавших в результате инцидента нет.