Любое мировое господство означает политическую и экономическую катастрофу для мира. Россия на протяжении всей своей истории препятствовала чьему-либо стремлению к мировому господству. Об этом 2 февраля заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Порядок, где любая американская прихоть автоматически признается правилом для всех, кроме самих США, действительно крайне неустойчив. Причем его неустойчивость выявляется прямо по мере его формирования, естественно, такой порядок не может существовать долго, и даже без нашего желания и участия неизбежно сформировался бы новый», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению Вассермана, Россия на протяжении всей своей истории препятствовала чьему-либо стремлению к мировому господству. Ей еще не раз придется оказаться в этой роли, отметил он.

«Но даже если бы мы попытались каким-то образом уйти от этой исторической роли, передать кому-то право на воспрепятствование мировому господству, всё равно кто-то препятствующий нашелся бы, поскольку мировое господство в любой форме означает политическую и экономическую катастрофу для всего мира», — заключил парламентарий.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что происходящее сегодня на Украине — это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переживании Россией судьбоносного этапа истории, добавив, что определяется будущее всего мирового порядка и места России в нем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022-го. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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