У российских автодилеров закончились Lada Vesta

Запасы автомобилей Lada Vesta у российских автодилеров подошли к концу. Об этом рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщило «РИА Новости» 2 февраля.

«Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», — сообщили в ассоциации РОАД.

По словам одного из представителей дилерских центов Lada, последнее поступление машин было в июне 2022 года.

Производство Lada Vesta было приостановлено весной 2022 года из-за проблем с комплектующими, а в августе АвтоВАЗ принял решение перенести производство модели с завода «Lada Ижевск» на главную площадку в Тольятти. Старт производства модели планируется на весну 2023 года.

13 января стало известно, что АвтоВАЗ в рамках подготовки рестарта производства модели Vesta продолжил тестовую сборку автомобилей Lada Vesta NG. На все автомобили установлен двигатель модели ВАЗ-11182 объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., который будет работать с механической коробкой передач.