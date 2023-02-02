The Athletic предсказал количество голов Овечкина в НХЛ к концу карьеры

Российский хоккеист Александр Овечкин оформит 927 голов к концу карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 1 февраля рассказал портал The Athletic.

Аналитик издания Дом Лещишин считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сможет забросить еще 115 шайб.

Сейчас на его счету 812 голов. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Предполагается, что россиянин до конца отработает свой контракт с «Вашингтон Кэпиталз», который действует до лета 2026 года. Это значит, что у Овечкина остается еще максимум 333 матча, если календарь НХЛ не претерпит изменений в будущем.

27 января Овечкин забросил свою последнюю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б). Этот гол также стал для россиянина 401-м в домашних матчах. Он вышел на четвертое место в истории НХЛ по этому показателю, повторив достижение канадца Майка Гартнера. Впереди в списке остаются Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449) и Яромир Ягр (411).