Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Найдено тело восьмого погибшего при пожаре в Севастополе
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Общество
Полиция в Херсонской области задержала предполагаемого наводчика ВСУ
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Мир
МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Авто
В России появились Chevrolet Cruze из Китая

The Athletic предсказал количество голов Овечкина в НХЛ к концу карьеры

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Icon Sportswire/Danny Murphy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский хоккеист Александр Овечкин оформит 927 голов к концу карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 1 февраля рассказал портал The Athletic.

Канадец как граница: Овечкин гонится за Гретцки, Капризов ставит рекорды
Российские хоккеисты в НХЛ продолжают задавать тон

Аналитик издания Дом Лещишин считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сможет забросить еще 115 шайб.

Сейчас на его счету 812 голов. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Предполагается, что россиянин до конца отработает свой контракт с «Вашингтон Кэпиталз», который действует до лета 2026 года. Это значит, что у Овечкина остается еще максимум 333 матча, если календарь НХЛ не претерпит изменений в будущем.

27 января Овечкин забросил свою последнюю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б). Этот гол также стал для россиянина 401-м в домашних матчах. Он вышел на четвертое место в истории НХЛ по этому показателю, повторив достижение канадца Майка Гартнера. Впереди в списке остаются Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449) и Яромир Ягр (411).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023