Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 27 января забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б).
Таким образом, россиянин с 401-м голом вышел на четвертое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, повторив достижение канадца Майка Гартнера.
Впереди в списке — Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449) и Яромир Ягр (411).
В текущем сезоне на счету Овечкин 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи, пишет «Газета.Ru».
22 января российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев оформил хет-трик Горди Хоу: забил гол, отдал результативную передачу и подрался.