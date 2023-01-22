Россиянин Барбашев оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Чикаго Блэкхоукс»

«Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ 22 января уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 3:5, при этом в составе «Блюз» заметную роль сыграл российский нападающий Иван Барбашев.

По ходу матча россиянин оформил хет-трик Горди Хоу: забил гол, отдал результативную передачу и подрался.

Драка с защитником гостей Исааком Филлипсом продолжалась 30 секунд, затем вмешались судьи и разняли игроков. Хоккеисты получили пятиминутные удаления.

Барбашев в матче с «Чикаго Блэкхоукс» забросил свою седьмую шайбу в этом сезоне.

20 января российский нападающий ХК «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забил свой 100-й гол в Национальной хоккейной лиге.