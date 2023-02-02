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Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и 4 кораблей КНР
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Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и 4 кораблей КНР

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Àî¸Õ
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Власти Тайваня зафиксировали заход в воздушное пространство и воды острова 23 военных самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в течение суток. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в министерстве национальной обороны Тайваня.

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По информации тайваньского оборонного ведомства, НОАК использовала истребители Су-30, J-16, J-11, Y-8, а также беспилотный летательный аппарат BZK-005 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Для наблюдения за китайской военной техникой вооруженные силы Тайваня использовали корабли, военную авиацию, а также зенитные ракетные комплексы.

Ранее, 20 января, Китай направил к Тайваню не менее 30 самолетов и пять военных кораблей. В ответ Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения и развернул зенитно-ракетные комплексы.

Накануне в минобороны Тайваня сообщили о приближении к острову 16 самолетов и трех кораблей НОАК. Вооруженные силы острова поручили самолетам ВМС, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам реагировать на эти действия НОАК.

Обстановка в Тайваньском проливе значительно обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в августе. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Позже, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность страны на случай военных действий.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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