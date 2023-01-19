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Тайвань зафиксировал приближение 16 самолетов и трех кораблей КНР
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Тайвань зафиксировал приближение 16 самолетов и трех кораблей КНР

Минобороны Тайваня заявило о приближении к острову 16 самолетов и трех кораблей КНР
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Фото: Global Look Press/Taiwan Ministry Of National Defe
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К Тайваню приближается 16 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом в четверг, 19 января, сообщает минобороны Тайваня.

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«Четыре из обнаруженных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО)», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что Вооруженные силы Тайваня следят за ситуацией и поручили самолетам ВМС, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам реагировать на эти действия НОАК.

Несколькими днями ранее минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 15 самолетов и четырех кораблей ВМС НОАК, дополняет «Газета.Ru».

13 января бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал уже сейчас начать поставки вооружения Тайваню для предотвращения возможного нападения Китая на остров.

Ранее, 3 января, замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на приоритет Пекина урегулировать тайваньский вопрос дипломатическим путем, так как взаимоотношения с островной провинцией носят характер внутриполитической проблемы. В этой связи вмешательство третьих сторон в ситуацию недопустимо.

Обстановка в Тайваньском проливе значительно обострилась после визита на остров конгрессвумен Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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