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Более 30 военных самолетов и 5 кораблей КНР были замечены около Тайваня

МО Тайваня сообщило о приближении к острову более 30 военных самолетов и 5 кораблей
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Фото: Global Look Press/Liu Fang
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Китай направил к Тайваню по меньшей мере 30 самолетов и пять военных кораблей. Об этом сообщило министерство обороны острова в пятницу, 20 января.

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«По состоянию на 17:00 (12:00 по мск), вооруженные силы Тайваня зафиксировали пять кораблей и 30 самолетов Народно-освободительной армии Китая. 15 из обнаруженных самолетов пролетели над восточной частью срединной линии Тайваньского пролива», — говорится в сообщении оборонного ведомства Тайваня в Twitter.

Сообщается также, что Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернул зенитно-ракетные комплексы.

Днем ранее минобороны Тайваня заявило о приближении к острову 16 самолетов и трех кораблей КНР.

13 января бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал уже сейчас начать поставки вооружения Тайваню для предотвращения возможного нападения Китая на остров.

9 января НОАК провела военные учения в акватории и воздушном пространстве возле Тайваня. Представитель Восточной зоны боевого командования республики сообщил, что мероприятие состоялось для проверки боеспособности войск при противостоянии провокациям.

Обстановка в Тайваньском проливе значительно обострилась после визита на остров конгрессвумен Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

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