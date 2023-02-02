В Италии нашли убитой 23-летнюю украинку

Полиция Италии обнаружила тело пропавшей 20 января 23-летней украинки. Об этом 1 февраля сообщила газета La Repubblica.

По информации издания, Яна Малайко проживала в Мантуе в Ломбардии. Отмечается, что в начале года она после трех лет отношений рассталась с 34-летним гражданином Молдавии Дмитрием Стратаном. Причиной разрыва стали постоянные ссоры и нежелание мужчины найти работу. После расставания мужчина стал угрожать бывшей возлюбленной, сообщает газета.

Стратана был арестован через два дня по подозрению в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. От сотрудничества со следствием он отказался.

Как сообщает La Repubblica, поиски Малайко с участием кинологов и волонтеров длились несколько дней. Тело убитой девушки было найдено за городом, под кучей дров.

До этого, 27 октября, стало известно, что в Германии иорданский беженец тяжело ранил ножом 21-летнюю беженку с Украины, чуть не убив ее. Уточнялось, что иорданец проживал с жертвой в одном общежитии и был с ней знаком.