В Германии иорданец напал с ножом на 21-летнюю беженку с Украины

В Германии иорданский беженец тяжело ранил ножом 21-летнюю беженку с Украины, чуть не убив ее. Об этом 27 октября сообщает местное издание Bild.

Инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен на юге страны. Как пишет издание, 28-летний мужчина напал на беженку во дворе дома, где она проживала, и нанес ей удар ножом.

Уточняется, что иорданец проживал с жертвой в одном общежитии и был с ней знаком. Мотив преступления пока неизвестен.

После нападения подозреваемый покинул место преступления на велосипеде. Позже полиция задержала иорданца благодаря хозяину одного из местных ресторанов, заметившего подозрительного мужчину, который несколько раз посетил его заведение.

«Полицейские обнаружили подозреваемого в камере хранения одеял, и он без сопротивления позволил задержать себя», — отмечает издание.

По данным местных правоохранителей, пострадавшая украинка госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.

2 октября сообщалось, что в Берлине в ходе ссоры мужчина убил свою супругу, которая являлась уроженкой Украины в статусе беженки. Отмечается, что пара поссорилась в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе. В итоге 50-летний мужчина смертельно ранил свою 44-летнюю жену.

28 сентября стало известно, что в ирландской деревне Клэркасл восьмилетнюю украинскую беженку 75 раз ударили ножом, ее мать обнаружили лежащей рядом без сознания. Пострадавших доставили в местную больницу, сейчас за их жизнь борются врачи. Специалисты отметили, что органы девочки задеты не были, поэтому она может выжить.

Семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Полиция начала опрашивать жильцов дома, чтобы выстроить хронологию событий.

Ранее, 15 сентября, сообщалось, что во Франции, под Ниццей, украинец избил двух своих соотечественниц, приняв их за русских. Пострадавшие женщины, в свою очередь, уверяли, что напавший на них был русским. По их версии, мужчина нанес им побои из-за того, что они слушали песню с антироссийскими лозунгами на украинском языке.