КНДР пообещала дать жесткий ответ на любую провокацию со стороны США

Пхеньян не намерен игнорировать провокационные действия Вашингтона и готов ответить на любую угрозу. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.

«История противостояния КНДР и США на протяжении последних десятилетий напоминает нам, что с американским империализмом… мы должны бороться только силой. Чем более агрессивную позицию будут занимать США, тем более мощным будет наш ответ», — говорится в заявлении сотрудника ведомства.

Он подчеркнул, что у руководства республики есть несколько сценариев реагирования, которые будут применяться в зависимости от выбранной оппонентом тактики. Так, Пхеньян рассматривает возможные шаги в условиях краткосрочной и долгосрочной конфронтации.

Кроме того, по словам источника, до тех пор, пока отношения с США остаются напряженными, Северная Корея не заинтересована в дипломатических контактах и односторонних шагах по разоружению.

Ранее, 31 января, глава Пентагона Ллойд Остин допустил применение США ядерного оружия для защиты Южной Кореи. В качестве обоснования он указал на многочисленные дестабилизирующие действия КНДР в 2022 году. Тогда же стало известно, что Вашингтон и Сеул договорились расширить масштабы совместных учений.

До этого, 3 января, замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что всем заинтересованным в корейском урегулировании придется приложить больше усилий для налаживания конструктивного диалога. Он отметил, что еще в 2019 году США могли добиться от КНДР согласия на демонтаж ключевых объектов ядерного потенциала в обмен на снятие ряда санкций, однако упустили эту возможность. Теперь же, по мнению Руденко, позиция Пхеньяна будет куда менее гибкой.

1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон создает «азиатскую версию НАТО» под предлогом укрепления связи в регионе. Он допустил, что американские власти давят на Южную Корею, вводя туда ядерные ударные средства «на уровне постоянного размещения». В этой связи, по мнению главы государства, необходимо «придать мощный импульс» укреплению самообороны КНДР.