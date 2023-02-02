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Появились подозреваемые в хищении 145 млн рублей при ремонте дороги в Сочи
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Появились подозреваемые в хищении 145 млн рублей при ремонте дороги в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Прокуратура Краснодарского края готовится предъявить обвинение в хищении 144,8 млн рублей при ремонте автомобильной дороги в Сочи, сообщили «Известиям» в ведомстве.

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Потенциальный круг подозреваемых сократился до пяти человек, все они — сотрудники ГУП «Дагомысское ДРСУ», дорожного ремонтно-строительного управления, которое выступало подрядчиком объекта, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом расследования.

Строительные работы в окрестностях поселка Харциз Первый, который входит в состав городского округа Сочи, начались в 2021 году. Предусматривалось, что на участке дороги в 2,4 км будет построено 17 подпорных стен, новая система водоотведения, положено новое асфальтовое покрытие.

Ремонт включили в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость госконтракта составила 575,6 млн рублей, сообщили «Известиям» в прокуратуре. Из них, по версии следствия, в неизвестном направлении исчезло 144,8 млн рублей.

На такую сумму подрядчик преувеличил объем выполненных работ, внеся в отчетные документы недостоверные сведения, считают в прокуратуре. А минтранс Краснодарского края, «будучи введенным в заблуждение», эти псевдоработы согласовал и оплатил.

«Вследствие чего у должностных лиц подрядной организации появилась реальная возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий государству причинен ущерб», — сообщили в прокуратуре.

Проверка установила, что фактически не выполнены работы по возведению шести подпорных стен, демонтажу и устройству водопропускной трубы, монтажу буронабивных свай, узнали «Известия».

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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