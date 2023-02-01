В Подмосковье загорелся склад с пластиковым вторсырьем
В подмосковном Красногорске горит склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составляет 1,4 тыс. кв. м. Об этом 1 февраля сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о случившемся поступило в 20:28. На момент прибытия пожарных огонь занимал 700 кв. м, однако к девяти часам вечера он охватил площадь в 1,4 кв. м. К тушению привлечены 37 человек и 11 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало, причина возгорания уточняется.
Вечером 27 января произошел пожар на складе со стройматериалами на рынке «Синдика» в Московской области. Огонь бушевал на территории в 2,1 тыс. кв. м. В районе девяти часов вечера следующего дня возгорание было полностью ликвидировано. В тушении было задействовано более 150 спасателей и 39 единиц техники.
По оценке владельцев одного из предприятий, которые разместили на рынке свою продукцию, ущерб от пожара составит больше 20 млн рублей. Сообщалось, что среди вероятных причин пожара рассматривается поджог.