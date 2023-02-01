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В Подмосковье загорелся склад с пластиковым вторсырьем

В МЧС сообщили, что в подмосковном Красногорске загорелся склад с вторсырьем пластика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В подмосковном Красногорске горит склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составляет 1,4 тыс. кв. м. Об этом 1 февраля сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о случившемся поступило в 20:28. На момент прибытия пожарных огонь занимал 700 кв. м, однако к девяти часам вечера он охватил площадь в 1,4 кв. м. К тушению привлечены 37 человек и 11 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало, причина возгорания уточняется.

Вечером 27 января произошел пожар на складе со стройматериалами на рынке «Синдика» в Московской области. Огонь бушевал на территории в 2,1 тыс. кв. м. В районе девяти часов вечера следующего дня возгорание было полностью ликвидировано. В тушении было задействовано более 150 спасателей и 39 единиц техники.

По оценке владельцев одного из предприятий, которые разместили на рынке свою продукцию, ущерб от пожара составит больше 20 млн рублей. Сообщалось, что среди вероятных причин пожара рассматривается поджог.

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