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Пожар на подмосковном рынке «Синдика» полностью потушен

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Пожар на складе со стройматериалами на рынке «Синдика» в Московской области потушен. Об этом в субботу, 28 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 20:55 28 января пожар на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В ликвидации огня было задействовано более 150 спасателей и 39 единиц техники. Причина пожара устанавливается, выводы будут сделаны по результатам пожарно-технического исследования.

Вечером 27 января произошел пожар на территории рынка «Синдика» на 65-м км МКАД. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м, к тушению было привлечено 27 единиц техники и 87 человек. Ночью пожар был локализован на площади 2,1 тыс. кв. м.

По оценке владельцев одного из предприятий, которые разместили на рынке свою продукцию, ущерб от пожара составит больше 20 млн рублей.

По некоторым данным, среди возможных причин рассматривают поджог.

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