Пожар на рынке «Синдика» локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м
Пожар на территории рынка «Синдика» в Подмосковье локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м. Об этом 28 января, о чем сообщили в областной пресс-службе МЧС.
«00.42 локализация пожара на площади 2100 кв.м», — говорится в сообщении ведомства.
О возгорании на территории рынка «Синдика» стало известно вечером 27 января. Сообщалось, что к ликвидации огня привлекалось 27 единиц техники и 87 человек.
Ранее, 26 января, в Махачкале загорелось сразу 11 квартир из-за высокого давления газа. Во всех случаях очаг возгорания находился на кухне.