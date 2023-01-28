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Пожар на рынке «Синдика» локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м

Локализован пожар на рынке «Синдика» в Подмосковье
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Фото: МЧС РФ
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Пожар на территории рынка «Синдика» в Подмосковье локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м. Об этом 28 января, о чем сообщили в областной пресс-службе МЧС.

«00.42 локализация пожара на площади 2100 кв.м», — говорится в сообщении ведомства.

О возгорании на территории рынка «Синдика» стало известно вечером 27 января. Сообщалось, что к ликвидации огня привлекалось 27 единиц техники и 87 человек.

Ранее, 26 января, в Махачкале загорелось сразу 11 квартир из-за высокого давления газа. Во всех случаях очаг возгорания находился на кухне.

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