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Пожар площадью более 2 тыс. кв. м полыхает на территории рынка «Синдика» в Подмосковье
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Пожар площадью более 2 тыс. кв. м полыхает на территории рынка «Синдика» в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар на территории рынка «Синдика» произошел в Подмосковье вечером 27 января, сообщил источник «Известий».

По его данным, загорелся склад на территории рынка. Есть опасность, что пламя может перекинуться на другое строение. По данным регионально управления МЧС РФ, площадь возгорания достигла 2,1 тыс. кв. м.

«В 23:15 поступил сигнал о пожаре по адресу: г.о. Красногорск, 65 км МКАД, территория рынка «Синдика», склад. Дальнейшая информация уточняется», — добавили в ведомстве.

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