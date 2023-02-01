Три человека пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы у станции метро в Вашингтоне в США. Об этом 1 февраля сообщила газета The Washington Post.
По информации издания, мужчина, ехавший в автобусе к станции, достал пистолет и начал угрожать им одному из пассажиров. Когда автобус остановился у станции метро, тот, кому угрожали, выбежал на улицу, а стрелок пошел за ним. Он сделал несколько выстрелов, преследуя жертву, и зашел на станцию, но позже вернулся и выстрелил еще несколько раз у входа в метро.
В результате погиб сотрудник метрополитена, два человека были ранены в ноги и еще один — в руку. Преступник был задержан полицией. На время проведения расследования было остановлено движение поездов на участке между станциями Федеральный центр, Миннесота-авеню и Беннинг-роуд.
1 февраля специалисты статистического портала Gun Violence Archive сообщили, что за первый месяц 2023 года не менее 1,5 тыс. человек погибли в США в случаях массовой стрельбы. Уточняется, что в январе 22 ребенка погибли и еще 44 пострадали от огнестрельного оружия, кроме того, погибли 124 подростка и еще 295 пострадали в подобных инцидентах.
31 января по меньшей мере десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Лейкленд во Флориде в Соединенных Штатах. Двое из них получили серьезные ранения, требующие хирургического вмешательства. Огонь открыли неизвестные, проезжавшие мимо жилого квартала на автомобиле.