Не менее 10 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде

По меньшей мере десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Лейкленд (Флорида, США). Об этом в понедельник, 30 января, сообщил глава городской полиции Сэм Тейлор во время пресс-конференции.

Он уточнил, что двое пострадавших получили серьезные ранения, требующие хирургического вмешательства.

По словам Тейлора, огонь открыли неизвестные, проезжавшие мимо жилого квартала на легковом автомобиле. Предполагается, что стрелявших было четверо. Транспортное средство злоумышленников объявлено в розыск.

Правоохранительные органы допускают, что случившееся может быть связано с деятельностью преступных группировок. Сэм Тейлор добавил, что на месте происшествия была обнаружена партия марихуаны, однако в настоящий момент неизвестно, имеет ли находка отношение к стрельбе.

Полицейские Лейкленда приведены в состояние повышенной готовности на случай, если инцидент повторится.

Ранее, 28 января, стало известно о трех погибших и четырех раненых в результате стрельбы в штате Калифорния. Инцидент произошел в ночное время к северу от Беверли-Хиллз. Возможный подозреваемый или подозреваемые всё еще находятся на свободе, сообщили правоохранители.

24 января два ученика погибли, а учитель получил ранения в результате стрельбы в школе в Айове. Полицейские задержали троих подозреваемых в нападении, один из которых пытался скрыться. Отмечается, что атака могла быть целенаправленной.