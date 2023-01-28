Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Калифорнии

Не менее трех человек погибло и еще четверо получили ранения в результате нового случая стрельбы в американском штате Калифорния. Об этом 28 января сообщили в полиции Лос-Анджелеса.

«Три человека были убиты в машине и еще четверо ранены на улице при стрельбе в престижном районе Лос-Анджелеса Бенедикт-Каньон», — указано в публикации газеты Los Angeles Times.

Инцидент произошел в ночное время к северу от Беверли-Хиллз. Возможный подозреваемый или подозреваемые всё еще находятся на свободе, сообщили правоохранители.

Ранее стрельба в Калифорнии произошла 21 января в городе Монтерей-Парк. В результате трагедии 10 человек погибли, еще не менее 10 пострадали. В местной полиции сообщили, что неизвестный открыл огонь по группе людей, отмечавших китайский Новый год.

Сразу после случившегося пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что к расследованию обстоятельств смертельной стрельбы подключилось ФБР.

22 января президент США Джо Байден поручил оказать федеральную поддержку властям Калифорнии в расследовании всех обстоятельств инцидента. Байден отметил, что поручил проследить за оказанием помощи калифорнийским властям своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану.