Реклама
Прямой эфир
Общество
Работу Керченской паромной переправы остановили из-за тумана
Общество
ФСБ обнародовала архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы
Мир
Блинкен поднимет тему конфликта на Украине в ходе визита в Китай
Мир
WSJ узнала о ноябрьских обысках ФБР в бывшем кабинете Байдена
Спорт
Гаджиев спрогнозировал победу Романкевича в бою с Кавалари
Общество
СК приступил к расследованию обстрелов Брянской области и Донбасса
Политика
В Госдуме началась подготовка встреч фракций с Владимиром Путиным
Политика
Строительство крупнейшего рудника «Мир-глубокий» начнется с 2024 года
Мир
Reuters узнало о планах США выделить Украине ракеты большей дальности
Мир
В США признали наличие биолабораторий на Украине
Общество
Школьников хотят научить реагировать на фейки и русофобию в Сети
Происшествия
ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 мм по Донецку

В США за первый месяц 2023 года застрелили 1,5 тыс. человек

Gun Violence Archive: за январь 2023 года в США застрелили 1541 человека
0
Фото: Global Look Press/Tino Plunert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 1,5 тыс. человек погибли в США за январь 2023 года в случаях массовой стрельбы. Об этом 31 января сообщили специалисты статистического портала Gun Violence Archive.

Карты на ствол: смогут ли в США ужесточить оружейное законодательство
И почему поддержка строгих норм постепенно снижается

Отмечается, что с начала года в стране был зафиксирован 51 случай массовой стрельбы, в которых пострадал 1541 человек. Еще шесть раз происходили инциденты с массовой стрельбой.

Более того, в январе 22 ребенка погибли и еще 44 пострадали от огнестрельного оружия. Среди подростков было замечено 124 случая смерти с применением огнестрельного оружия, еще 295 несовершеннолетних пострадали в подобных инцидентах.

Накануне сообщалось, что не менее 10 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Лейкленд, штат Флорида. Двое пострадавших получили серьезные ранения.

По информации местной полиции, огонь открыли неизвестные, проезжавшие мимо жилого квартала в легковом автомобиле. Правоохранительные органы допустили версию, что причиной инцидента стала деятельность преступных группировок.

28 января, стало известно о трех погибших и четырех раненых в результате стрельбы в штате Калифорния. Инцидент произошел в ночное время к северу от Беверли-Хиллз. Возможный подозреваемый или подозреваемые всё еще находятся на свободе, сообщили правоохранители.

24 января два ученика погибли, а учитель получил ранения в результате стрельбы в школе в Айове. Полицейские задержали троих подозреваемых в нападении, один из которых пытался скрыться. Отмечается, что атака могла быть целенаправленной.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023