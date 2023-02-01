В США за первый месяц 2023 года застрелили 1,5 тыс. человек

Не менее 1,5 тыс. человек погибли в США за январь 2023 года в случаях массовой стрельбы. Об этом 31 января сообщили специалисты статистического портала Gun Violence Archive.

Отмечается, что с начала года в стране был зафиксирован 51 случай массовой стрельбы, в которых пострадал 1541 человек. Еще шесть раз происходили инциденты с массовой стрельбой.

Более того, в январе 22 ребенка погибли и еще 44 пострадали от огнестрельного оружия. Среди подростков было замечено 124 случая смерти с применением огнестрельного оружия, еще 295 несовершеннолетних пострадали в подобных инцидентах.

Накануне сообщалось, что не менее 10 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Лейкленд, штат Флорида. Двое пострадавших получили серьезные ранения.

По информации местной полиции, огонь открыли неизвестные, проезжавшие мимо жилого квартала в легковом автомобиле. Правоохранительные органы допустили версию, что причиной инцидента стала деятельность преступных группировок.

28 января, стало известно о трех погибших и четырех раненых в результате стрельбы в штате Калифорния. Инцидент произошел в ночное время к северу от Беверли-Хиллз. Возможный подозреваемый или подозреваемые всё еще находятся на свободе, сообщили правоохранители.

24 января два ученика погибли, а учитель получил ранения в результате стрельбы в школе в Айове. Полицейские задержали троих подозреваемых в нападении, один из которых пытался скрыться. Отмечается, что атака могла быть целенаправленной.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.