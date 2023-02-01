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Военкор «Известий» показал кадры уничтожения позиций ВСУ под Кременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в среду, 1 февраля, рассказал, что обстановка в Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) остается стабильно напряженной. Также он показал кадры уничтожения позиций националистов.

По его словам, на позициях постоянно слышна работа артиллерии Вооруженных сил (ВС) России. На представленных им кадрах показана настоящая «артиллерийская дуэль», но интенсивность со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно меньше, отметил Полторанин.

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Как следует из видео, российская артиллерия бьет по блиндажам и окопам противника, уничтожая позиции и личный состав.

Как рассказал журналистам боец с позывным Шумер, укрепления ВСУ имеют временный характер.

«Таких укрепрайонов, как они сформировали на северодонецком и лисичанском направлениях, бетонированных, здесь нет», — сказал он.

Ранее в этот день полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев отметил, что в районе Кременной и Сватово система обороны выстроена очень грамотно. Армия России продвигается в сторону села Терны Донецкой Народной Республики (ДНР). Именно оттуда, по словам Киселева, ВСУ пытаются атаковать позиции российских военных.

27 января экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уничтожил опорные пункты украинских боевиков в районе Кременной. Они были обнаружены беспилотником Западного военного округа (ЗВО), после чего по ним был открыт огонь из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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