На кременском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) по несколько раз в день атакуют позиции росийских военных. Об этом в среду,1 февраля, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, украинские военные пытаются атаковать маленькими группами и выстроить на направлении бронетехнику.

«Даже не гнушаясь тем, что у них там колоссальнейшие потери», — сказал Киселев в эфире «Соловьев Live».

При этом полковник отметил, что в районе Кременной и Сватово система обороны выстроена очень грамотно. Кроме того, ВС РФ продвигаются в сторону села Терны Донецкой Народной Республики (ДНР). Именно оттуда, по словам Киселева, ВСУ пытаются атаковать позиции российских военных.

Днем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие отбили атаки двух диверсионных групп ВСУ на краснолиманском направлении.

27 января экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уничтожил опорные пункты украинских боевиков в районе Кременной. Они были обнаружены беспилотником Западного военного округа (ЗВО), после чего по ним был открыт огонь из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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