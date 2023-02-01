В Казахстане объяснили причину закрытия торгпредставительства в РФ

Решение об упразднении торгового представительства Казахстана в России связано с оптимизацией работы госорганов республики. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции страны.

«В рамках процесса оптимизации работы государственных органов <...> было принято решение об упразднении торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации. Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.

Ранее в этот день минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра Казахстана от 24 января. Однако содержание документа не раскрывается. Его публичное обсуждение продлится до 15 февраля.

Россия и Казахстан подписали соглашение о взаимном учреждении торговых представительств в октябре 1992 года. Астана ратифицировала его в 2012 году. Приоритетами работы торгпредства являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на рынке России, а также привлечение зарубежных инвестиций в Казахстан.

В ноябре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Казахстан — важный партнер и союзник для России. Он отметил, что развитие Казахстана в интересах как казахстанцев, так и россиян.