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В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России

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Фото: ТАСС/picture alliance/Florian Gaertner
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Власти Казахстана запланировали закрыть торговое представительство в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства страны, размещенном 1 февраля на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 февраля.

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Как пишет «Газета.Ru», в основаниях для принятия постановления указано поручение премьер-министра Казахстана от 24 января. При этом содержание документа не раскрывается.

Соглашение о взаимном учреждении торгпредств Россия и Казахстан подписали в октябре 1992 года. Астана ратифицировала его в 2012 году.

Приоритетами работы торгпредства являются помощь экспортерам и дистрибуторам в выходе и закреплении на российском рынке и привлечение инвестиций. Исполняет обязанности торгового представителя Казахстана Дамир Адильбеков.

В ноябре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Казахстан — важный партнер и союзник для России. Он отметил, что развитие Казахстана в интересах как казахстанцев, так и россиян.

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