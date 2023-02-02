Три года ждут: туроператоров лишили «ковидной» отсрочки на возврат денег туристам

В Минэкономразвития России отказались от идеи продлить на 2023 год действие постановления правительства № 1073 — оно давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры. По мнению представителей ведомства, норма и так действовала больше двух с половиной лет, 90% долгов операторы уже отдали. Решение может сказаться на туристах двояко, отмечают эксперты. С одной стороны, недобросовестные туроператоры больше не смогут злоупотреблять отсрочками по выплатам. С другой — некоторые компании могут не выдержать груза обязательств и обанкротиться, тогда туристы так и не получат компенсацию. Оценки объема оставшихся долгов разнятся: в правительстве заявляют о сумме в 1,5 млрд рублей, представители турбизнеса — о 4–6 млрд.

Приведет к банкротствам?

Постановление правительства № 1073, действие которого закончилось 31 декабря 2022 года, продлено не будет. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития. Документ давал туроператорам отсрочку по выплате денег туристам за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Возврат средств надо было завершить до конца 2022 года.

Для туротрасли решение стало неожиданным. После того как Госдума в конце декабря приняла поправку, разрешающую правительству продлить действие постановления № 1073 и на 2023 год, представители бизнеса ждали положительного исхода. Так, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в недавнем интервью «Известиям» называл продление постановления техническим моментом.

— Отсрочка действовала более чем 2,5 года, это очень много. Более 90% долгов за этот период было погашено, — аргументировали в Минэкономразвитие свое решение.

Там добавили, что в декабре 2022 года долг операторов перед туристами сократился до 1,5 млрд рублей, хотя в апреле составлял 40 млрд.

Три года ждут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

О долге в 1,5 млрд в «Известиям» говорил и Илья Уманский. По его словам, практически все деньги по неисполненным обязательствам туроператоры уже вернули. А причина того, что часть долга сохранилась, в том, что так и не открылись некоторые направления — Китай, европейские страны.

С суммой долга не согласны в ассоциации «Турпомощь». По словам ее руководителя Александра Осауленко, задолженность операторов перед туристами на конец 2022 года составляла 4–6 млрд рублей.

— Мы ориентируемся на данные туроператоров — членов нашей ассоциации, которых порядка 400. А данные про 1,5 млрд — от Ассоциации туроператоров России (АТОР), членов который примерно в пять раз меньше, — пояснил он «Известиям» разницу в оценке долговых обязательств.

Даже если речь идет всего о 1,5–2 млрд, для большинства нишевых компаний эти деньги неподъемные и вернуть их они не смогут, поскольку из-за закрытия направлений ничего не зарабатывают, отметили, в свою очередь, в РСТ.

Если эти туроператоры обанкротятся, это может больно ударить по туристам. Достаточно вспомнить громкую историю банкротства «Натали Турс» в 2018 году, с которой заключили договоры 8,7 тыс. клиентов на общую сумму 1,1 млрд рублей. Тогда туристам вернули лишь 4,9% от стоимости тура согласно пропорции, рассчитанной страховой компанией.

Впрочем, сам отказ от постановления № 1073 не означает, что неминуемо случатся банкротства, заметил Александр Осауленко.

— Сейчас для туристов открывается Китай, у нас порядка 100 туроператоров им занимаются. Это дает им шанс рассчитаться с долгами. Не хотелось бы терять операторов на этой финишной прямой, — сказал он.

Как скажется на туристах

В Минэкономразвития подчеркнули, что сейчас ищут альтернативные решения, которые могли бы защитить туристов и сохранить устойчивость туротрасли.

— Мы ждем предложений от туроператоров по вариантам покрытия задолженности перед туристами, — сказали там.

Среди них может быть распечатывание фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров, которыми заведует «Турпомощь» , сообщил «Известиям» источник, принимающий участие в рабочих совещаниях Минэка.

Три года ждут Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Средства фонда предназначены для возмещения туристам реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристического продукта.

Однако в самой «Турпомощи» такой вариант компенсации назвали малореалистичным.

— Чтобы вскрыть ФПО, туроператор сначала должен перейти на иной механизм финансовой ответственности. Это может быть страховка или банковская гарантия, но они есть лишь у 30% туроператоров, получить их сложно. А если перехода не сделать, вы просто прекратите быть туроператором, — пояснил Александр Осауленко.

При этом в целом сформировали свои ФПО примерно 61% туроператоров — членов «Турпомощи», добавил он.

С точки зрения организаций по защите прав потребителей отказ правительства от сохранения моратория по выплате денег за несостоявшиеся туры — скорее положительная история.

По данным Роспотребнадзора, в отдельные периоды 2020 года поступало до 500 обращений туристов в неделю с жалобами на отказы в возврате денежных средств туроператорами. Проблема волновала россиян довольно долго.

— В настоящее время фиксируется всё больше злоупотреблений, связанных с нежеланием оказывать потребителям ранее оплаченные и перенесенные из-за пандемии услуги по формальным основаниям — в надежде, что граждане откажутся от защиты своих материальных интересов за давностью событий, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

По мнению руководителя организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, отказ правительства от продления отсрочки не только восстановит права граждан, но и в конечном счете повысит их доверие к отечественной туриндустрии, которое рухнуло до антирекордных 30% из-за неоднократной отсрочки возврата средств. А это, в свою очередь, приведет к росту спроса на туры как по России, так и за рубеж.