Зимние виды: как российские футбольные клубы готовятся к весне

До возобновления сезона в российском футболе осталось меньше месяца, поэтому подготовка у клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) в самом разгаре. Они проводят предпоследние зарубежные сборы. В рамках одного из них, в Объединенных Арабских Эмиратах, в течение ближайшей недели московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» проведут турнир «Зимний Кубок РПЛ 2023». Призовой фонд составит 10 млн рублей. Из них 7 млн достанутся победителю соревнований, а еще три разыграют в рамках различных «челленджей».

«Спартак»

Прошлогодний приход Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых пока себя полностью оправдывает. После 17 туров «Спартак» идет на втором месте в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Клуб из Северной столицы тоже мог сыграть на турнире в ОАЭ, но отказался от участия после громкого ноябрьского скандала, когда в конце основного времени матча Кубка России между сине-бело-голубыми и красно-белыми случилась массовая драка. По ее итогам по три футболиста каждой из команд были дисквалифицированы на три матча.

На результатах «Спартака» во второй половине 2022 года не сказалась ни смена владельца клуба, ни тяжелая травма одного из ведущих игроков — полузащитника Виктора Мозеса. Из-за нее он не играл всю осень, а также пропустил в январе первый сбор в Дубае. Но на днях 32-летний хавбек присоединился к команде.

Так же, как и два новичка — защитники Томаш Тавареш и Алексис Дуарте. Выделяется лишь отсутствие на сборах лидера команды хавбека Квинси Промеса. Он индивидуально тренируется в Москве. Ряд СМИ это связывает с угрозой его выдачи властями ОАЭ правоохранительным органам Нидерландов. С 2020 года в родной стране на Промеса заведено уголовное дело по обвинениям в покушении на жизни. Приписывают голландцу и участие в деятельности преступной группировки, промышляющей наркотрафиком.

Якобы Квинси и его родственники вложили немало средств в крупную партию кокаина. «Спартак» по поводу отсутствия игрока на сборах в Эмиратах ограничился сухим объяснением, что 31-летний футболист сам попросил остаться в России — ввиду личных обстоятельств. Не исключено, что он примет участие в последнем сборе, который у команды пройдет в Турции с 14 по 20 февраля. Клуб это пока не опровергает и не подтверждает.

— Отсутствие Промеса не должно стать большой проблемой для команды, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Он и так уже не один год играет в клубе, хорошо взаимодействует с партнерами по команде, и ему не надо наигрывать связи с другими игроками. Тем более, у Промеса много построено на индивидуальной игре, поэтому он быстро вольется в коллектив после сборов. Мастерства у него хватит. Главное, чтобы физическая форма была нормальной после полутора месяцев индивидуальной подготовки.

Гораздо важнее, как остальной коллектив подготовится физически и в игровом плане, а также как вольются в состав новички, добавил Мостовой. Очень важной проверкой в этом плане будет турнир в Эмиратах, где можно будет увидеть «Спартак» на фоне трех очень сильных соперников.

«Ростов»

Донской клуб стал главной сенсацией прошедшей части чемпионата. На зимнюю паузу команда Валерия Карпина ушла на третьем месте, отставая от «Спартака» всего на одно очко. Состав команды почти не менялся, поэтому клуб планомерно готовится к тому, чтобы весной продолжить борьбу за медали.

— У «Ростова» достаточно стабильный подбор игроков, и этой зимой, к счастью, обходится без масштабных перемен, — заметил бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин. — Нет таких потрясений, как массовый уход легионеров, случившийся в начале прошлой весны, уход главного тренера, как было после двух туров в начале прошлого сезона, когда Карпин отправился в сборную, или массовых продаж лидеров. Поэтому довольно молодая и бойкая команда, какая сейчас собрана в «Ростове», вполне может продолжить успешный сезон в весенней части. Хотя и усиление необходимо, иначе может случиться просадка по результатам в концовке чемпионата, как уже не раз случалось в предыдущие годы.

«Краснодар»

Перед самым началом зимних сборов «быки» сменили тренерский штаб. Вместо Александра Сторожука пришел серб Владимир Ивич. Сторожук проработал почти год, перейдя из «Краснодара-2» в основную команду в конце прошлой зимы, когда после начала СВО клуб покинул весь штаб во главе с немцем Даниэлем Фарке.

Российский специалист был вынужден принимать основу без возможности провести сборы, а также потеряв почти всех иностранных футболистов, также уехавших из России. С очень молодым составом ему удалось занять четвертое место по итогам прошлого сезона и удачно стартовать в нынешнем. Но плохие результаты во второй половине осени приговорили 41-летнего специалиста к отставке.

В последних семи матчах чемпионата была одержана всего одна победа. Из-за этого «Краснодар» откатился на восьмое место. От первой тройки он отстает на 10 очков. Новому главному тренеру предстоит вернуть клуб в борьбу за медали.

Владимиру Ивичу 45 лет. В его биографии есть победа в Кубке Греции-2017 с ПАОК и два золота чемпионата Израиля (2019, 2020) во главе «Маккаби» (Тель-Авив). Есть у Ивича и опыт работы в Англии. В 2020 году он четыре месяца возглавлял в Чемпионшипе «Уотфорд», из которого был уволен, когда команда шла на пятом месте.

— Вряд ли стиль игры кардинально изменится, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-хавбек «Краснодара» Максим Деменко. — Атакующий, комбинационный футбол — это то, чего требует от команды владелец клуба Сергей Галицкий во все времена. И будет требовать всегда. Под эту концепцию подбираются игроки, тренеры. Наверняка и Ивич подбирался с осознанной целью сохранить преемственность, но только более качественно реализовать эти идеи, добившись еще более успешных результатов, чем есть сейчас.

«Сочи»

Возвращение Курбана Бердыева в РПЛ — одно из главных событий нынешнего сезона. С 2019 года один из сильнейших специалистов в истории Премьер-лиги не работал в нашем чемпионате. Все до сих пор помнят его выдающиеся достижения с казанским «Рубином», где туркменский специалист трудился в 2001-2013 годах. Первый в истории клуба выход в РПЛ (2002), бронза чемпионата страны в дебютный сезон (2003), два золота первенства (2008, 2009) и победа в Кубке России (2012). А также легендарные матчи в Лиге чемпионов с «Барселоной» (выездная победа 2:1 и домашняя ничья 0:0) и миланским «Интером» (домашняя ничья 1:1) и проход в 1/16 финала Лиги Европы мадридского «Атлетико» (2:0; 0:1).

После скандального увольнения из «Рубина» Бердыев смог вновь доказать свой класс, едва не приведя к чемпионству нищий «Ростов», а затем выведя его в групповой этап Лиги чемпионов, где удалось победить дома мюнхенскую «Баварию» (3:2) и выйти с третьего места в плей-офф Лиги Европы.

Но возвращение в «Рубин» (2017-2019) оказалось неудачным. И с тех пор Курбан Бекиевич не работал в РПЛ. Отчасти, причиной стали его жесткие требования по части контроля за трансферной политикой и назначением людей в административный персонал команды.

Поработав в 2021-2022 годах в казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе», 70-летний специалист получил зимой назначение в «Сочи». В прошлом сезоне южный клуб выиграл серебряные медали, но уход в ЦСКА главного тренера Владимира Федотова и продажа в «Зенит» двух ключевых футболистов — защитника Родригао и нападающего Маттео Касьерры — привели к тому, что команда застряла в середине таблицы. Сейчас она девятая с одинаковым количеством очков с «Краснодаром».

— Уверен, что Бердыев сможет наладить игру «Сочи», — сказал «Известиям» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Класс тренера хорошо известен. А отсутствие в РПЛ в течение нескольких лет даже может сыграть в плюс — у Курбана Бекиевича будет мотивация доказать, что он по-прежнему один из лучших специалистов в нашей стране. Состав у него для этого есть. Возможно, нужно усиление на отдельных позициях, но в целом ребята при Федотове уже показали способность бороться за медали. И могут помочь Бердыеву. Тем более, ряд лидеров ему хорошо знакомы по совместной работе в прошлых командах. Тот же Кристиан Нобоа фактически благодаря Бердыеву состоялся. Не факт, что ближайшей весной у «Сочи» будет резкий подъем в таблице, но в следующем сезоне можно ждать от южан серьезных успехов.

Сезон в российском футболе возобновится 22-23 февраля, когда пройдут первые матчи четвертьфинала Кубка России. Ответные игры состоятся 27 февраля – 1 марта. А весенняя часть чемпионата страны стартует 3 марта.