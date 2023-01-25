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Тренировочные споры: получат ли клубы РПЛ деньги за срывы матчей

«Спартак» и «Урал» намерены требовать от «Левски» компенсации за отказ от контрольных встреч
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российские футбольные клубы пытаются получить деньги от иностранных коллег за сорванные товарищеские матчи. Если договоры о проведении контрольных игр составлены верно, шансы на успех есть, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Во время сборов от встреч со «Спартаком», «Уралом» и «Пари НН» отказались спарринг-партнеры из Болгарии и Венгрии. Изначально они не были против матчей и договорились о их проведении, но в последний момент передумали. О том, какие неудобства это создало нашим клубам и последуют ли штрафные санкции иностранным командам — в материале «Известий».

Ставка в €20 тыс.

Наиболее активным отказником оказался болгарский «Левски». По его инициативе отменились встречи со «Спартаком» и «Уралом». Согласно данным болгарских СМИ, оба наших клуба намерены потребовать компенсацию размером в €10 тыс. каждый. Примечательно, что, согласно тому же источнику, выплатить эти деньги руководство команды из Софии собирается из средств, которые требует от «Краснодара», — российский клуб уже по своей инициативе отменил встречу с «Левски».

Официально «быки» сослались на решение нового тренерского штаба во главе с Владимиром Ивичем, который пришел в команду лишь 4 января. Изначально график подготовки верстался в конце осени при предыдущем главном тренере Александре Сторожуке.

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Пресс-служба «Спартака» подтвердила «Спорт-Экспрессу» намерение получить компенсацию от «Левски», не уточняя при этом сумму. По словам представителей красно-белых, клуб имеет на это полное право. Аналогичную позицию изложил президент «Урала» Григорий Иванов.

— Разумеется, будем требовать компенсацию, — заявил он «Известиям». — У нас сумма прописана в контракте между клубами, которые заключаются при договоренности о проведении контрольных игр на сборах. Лучше бы, конечно, сыграть, поскольку это срывает нам подготовку к весенней части сезона. В принципе, еще не всё потеряно. Матч с «Левски» был запланирован на 31 января, и, может быть, болгарский клуб еще передумает отменять его, когда увидит сумму, которую надо заплатить нам. Но если не передумает, то мы уже договорились с другой командой о спарринге на этот день.

Примечательно, что списки соперников по контрольным матчам на зимних сборах почти были известны еще в декабре. Но в последний момент часть из них передумали играть. Как сказал тот же Григорий Иванов, в официальном письме об отказе «Левски» сослался на «общественное давление, прежде всего со стороны болельщиков». И выразил надежду сыграть с «Уралом» в будущем.

По мнению спортивного юриста, бывшего директора казахстанских футбольных клубов «Актобе» и «Жетысу» Дмитрия Васильева, у «Спартака» и «Урала» хорошие шансы получить деньги, если договоры о проведении игр были тщательно прописаны на предмет компенсаций за их срыв.

— Если есть договор с условиями и там четко прописано, какую ответственность несет инициатор срыва матча перед другой командой, то тут однозначно надо выплачивать компенсацию, — пояснил «Известиям» Васильев. — Если там прописано всё, то «Спартак» и «Урал» вправе получить деньги. И получат их. Практика прописывания этих компенсаций достаточно типичная при организации спаррингов. Я в «Актобе» тоже прописывал по соглашению о проведении матчей небольшую неустойку за отказ от участия. Сумма была фиксированная. Никаких расчетов ущерба, поскольку соперники по контрольным матчам проводят сборы в одних и тех же местах. И все их затраты на эти матчи — сесть в автобус и проехать от гостиницы до стадиона. Наши клубы в принципе не много потеряли финансово от срыва матчей. И могут получить суммы не самые большие, если судить по моему опыту.

Принцип неопределенности

Пока не ясно, по какому принципу иностранные команды отказываются от матчей с нашими. Внешне это не очень зависит от политической обстановки внутри их стран. «Левски» под давлением общественности отказался играть со «Спартаком» и «Уралом», при этом другой болгарский клуб «Ботев» пока не отменил матч со «Спартаком», намеченный на 27 января. Как сообщила 23 января пресс-служба красно-белых «Спорт-Экспрессу», представители «Ботева» заверили, что намерены играть.

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Не отказался пока играть с московским «Динамо» и боснийский «Борац», хотя в его стране жестко критикуют Россию. Осенью вспыхнул скандал, когда выяснилось, что Федерация футбола Боснии и Герцеговины договорилась с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча сборных этих стран в ноябре. Тогда в Боснии поднялась волна критики в адрес федерации, которая привела к срыву встречи. При этом венгерский «Тисакечке» отказался играть товарищеский матч с «Пари Нижний Новгород», хотя Венгрия не присоединилась ко многим санкциям в отношении России, а ее политическое руководство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном продолжает торгово-экономические отношения с нашей страной.

Более того, глобальные события после 24 февраля 2022 года никак не сказались на судьбе главного тренера местного «Ференцвароша» Станислава Черчесова и его российского штаба. Экс-наставник нашей сборной по-прежнему работает в Будапеште.

Венгерские СМИ сообщали, что «Тисакечке» запретила играть с «Нижним» национальная футбольная федерация, но официально эту информацию никто не подтвердил. В «Пари НН» отказались комментировать ситуацию и разъяснять, будут ли требовать компенсацию.

— Обстановка в мире сейчас такая, что ожидать можно чего угодно и от кого угодно, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Учитывая ту истерику, с которой сталкиваются европейцы, когда даже просто намекают на взаимодействие с Россией, можно ожидать еще не одного отказа от игр с нашими клубами. Конечно, особняком здесь стоят болгары. Россия за них заступалась во всех войнах, но они всегда выступали против нас, хотя до этого клялись в братской любви. Поэтому меня не удивляет поведение «Левски». Ну а остальные, независимо от отношения их стран к нам, могут просто оказаться под прессом общественного мнения.

Помимо клубов из Болгарии и Боснии на зимних сборах у команд РПЛ запланированы игры с соперниками из Сербии, Армении, Азербайджана, Ирана, Малайзии, Узбекистана, Северной Македонии и ОАЭ. Сборы закончатся в конце февраля, после чего возобновится сезон в чемпионате России и Кубке страны.

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