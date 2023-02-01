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Нутрициолог назвала вызывающие целлюлит продукты

Нутрициолог Добровольская назвала вызывающие целлюлит продукты
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Фото: Global Look Press/Martin Siepmann
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Появление целлюлита на коже, или так называемого эффекта «апельсиновой корки», провоцируют кофе, соевый соус и некоторые другие продукты. Об этом 1 февраля рассказала нутрициолог Алена Добровольская.

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В первую очередь, по словам эксперта, во избежание этого неприятного косметического эффекта стоит исключить из рациона фастфуд, чипсы, сухарики и другие снэки (перекусы).

«Сократите потребление изделий из пшеничной муки, начиная от выпечки и заканчивая пастой, а также сахара и соли. Откажитесь от майонеза и не злоупотребляйте соевым соусом», — цитирует Добровольскую «Газета.Ru».

Также специалист по питанию отметила, что образованию целлюлита способствует и потребление сладких газированных напитков и магазинных соков.

«Также держите под контролем потребление кофе, да и любых содержащих кофеин напитков в целом. То же касается алкоголя», — отметила она.

При этом одного пересмотра питания для борьбы с бугорками на теле недостаточно. Добровольская порекомендовала избавляться от в них в комплексе — нормализовать сон, регулярно заниматься спортом, соблюдать питьевой режим и минимизировать стресс.

Ранее, 22 января, эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко отметила, что употребление ночью сладких напитков и газировки может привести к задержке жидкости в организме и отекам. Не следует, по словам врача, также пить кофе и зеленый чай на ночь, так как они снижают уровень дофамина и других гормонов, отвечающих за спокойствие. Также не нужно по ночам пить сок людям с избыточным весом, гастритом и сахарным диабетом, поскольку они ускоряют выработку инсулина.

Ранее, 15 ноября 2022 года, врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала «Известиям», о каких проблемах может свидетельствовать плохое состояние кожи. Как отметила специалист, кожа лица и кожа тела отражают внутреннее состояние организма. Часто различные изменения в организме могут быть причинами пигментации, появление которой особенно зависит от желчевыделительной системы, содержания различных микроэлементов и состояния печени.

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