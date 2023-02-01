Актера из «Танцующего с волками» арестовали за сексуальное насилие

Актера Нэйтана Ли Чэсинга Хиз Хорса арестовали 31 января в Лас-Вегасе по обвинению в сексуальном насилии. Об этом 1 февраля сообщило агентство Associated Press.

По данным полиции, Чэсинг Хиз Хорс являлся лидером культа, который занимался насилием в отношении молодых индейских девушек. Он был задержан в доме вместе с пятью своими женами.

Также его подозревают в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и жестоком обращении с детьми.

Правоохранительные органы идентифицировали по меньшей мере шесть жертв Хорса по эпизодам, датированным с начала 2000-х годов в нескольких штатах США.

Чэсинг Хиз Хорс приобрел известность после выхода фильма «Танцующий с волками», который выиграл семь «Оскаров» в 1990 году. Он сыграл роль одного из индейцев. В дальнейшем он снимался в еще нескольких ТВ-фильмах о коренных народах Америки.

20 января в Испании задержали бразильского футболиста Дани Алвеса по подозрению в сексуальном насилии. Он считается самым титулованным футболистом в истории.