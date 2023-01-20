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Футболист Алвес будет арестован в Испании по обвинению в сексуальном насилии

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Фото: Global Look Press/Florencia Tan Jun
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Бразильского футболиста, трехкратного победителя Лиги чемпионов Дани Алвеса задержали в Испании по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщил телеканал Antenna-3.

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В материале от 18 января рассказывается, что в конце декабря спортсмен отдыхал с друзьями в клубе в Барселоне, где к ним присоединилась группа девушек. Камеры наблюдения в заведении зафиксировали, как одна из них вместе с Алвесом зашла в туалет, откуда они вышли через несколько секунд. После девушка заявила, что футболист прикасался к ней против ее воли.

В пятницу, 20 января, Алвес будет арестован и допрошен, после чего прокурор примет решение о мере пресечения. Сам Алвес и его жена Хоана Санс отрицают обвинения.

Ранее, 19 января, актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего в сериале «Уэнсдей», обвинили в изнасиловании. Как сообщили пользовательницы Twitter, Уайт домогался девушек во время учебы в колледже в Торонто.

Дани Алвесу 39 лет, он выступает за мексиканский клуб «Пумас». До этого он играл за «Баию», «Сан-Паулу», «Ювентус», ПСЖ и «Барселону». Он является самым титулованным футболистом в истории — на его счету 43 награды. Алвес трижды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка УЕФА.

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