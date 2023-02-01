«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»

Со стороны Украины была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково нефтепровода «Дружба». Пострадавших нет, сам трубопровод работает штатно, сообщил в среду, 1 февраля, пресс-секретарь и советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Он отметил, что попытка обстрела станции, расположенной в Брянской области, была предпринята накануне.

«В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме», — сказал Демин «РИА Новости».

Как пояснил представитель «Транснефти», станция используется в разовом режиме при пиковых нагрузках на нефтепроводе. Последний раз НПС включалась на несколько часов в прошлом году.

Трубопровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Основные поставщики российской нефти на этом маршруте — «Татнефть», «Лукойл» и «Роснефть», а покупатели — венгерские компании MOL и Unipetrol.

Ранее, 31 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за день обстреляли регион. Первым минометному обстрелу подверглось село Ломаковка. Позднее ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. В результате было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах.

По данным региональных властей, пострадавших и разрушений гражданских объектов нет.

Из-за ударов ВСУ в ряде регионов России с 19 октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.