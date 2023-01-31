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Губернатор сообщил об обстрелах Брянской области украинскими боевиками

Губернатор Богомаз: в Брянской области нарушено электроснабжение после обстрела
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Брянскую область. Об этом 31 января заявил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, ВСУ произвели минометный обстрел села Ломаковка. Удар был нанесен по гражданским объектам. Богомаз сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет. Однако повреждены 17 домовладений, памятник погибшим жителям Брянской области в годы Великой Отечественной войны и здание магазина.

Позднее губернатор заявил о втором ударе ВСУ.

«ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 19 января, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над Унечским районом Брянской области.

2 января стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил объект энергоснабжения в Брянской области. В результате один из поселков Климовского района оказался обесточен.

В ряде регионов России с 19 октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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