Губернатор сообщил об обстрелах Брянской области украинскими боевиками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Брянскую область. Об этом 31 января заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ произвели минометный обстрел села Ломаковка. Удар был нанесен по гражданским объектам. Богомаз сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет. Однако повреждены 17 домовладений, памятник погибшим жителям Брянской области в годы Великой Отечественной войны и здание магазина.

Позднее губернатор заявил о втором ударе ВСУ.

«ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 19 января, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над Унечским районом Брянской области.

2 января стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил объект энергоснабжения в Брянской области. В результате один из поселков Климовского района оказался обесточен.

В ряде регионов России с 19 октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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