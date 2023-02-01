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После освобождения Волновахи в город вернулись 2 тыс. жителей
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После освобождения Волновахи в город вернулись 2 тыс. жителей

Власти ДНР сообщили, что в Волноваху после освобождения города вернулись 2 тыс. жителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Население города Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) с момента освобождения российской армией в марте 2022 года выросло почти на 2 тыс. и составляет 10 тыс. человек. Об этом сообщил в среду, 1 февраля, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

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По его словам, он встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и обсудил планы на 2023 год.

«Основной упор — на восстановление социальных объектов и ремонт пострадавших от военной агрессии со стороны Украины жилых домов, которые очень нужны. Люди сейчас активно возвращаются. По данным администрации города, сейчас в Волновахе проживает порядка 10 тыс. человек», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

После освобождения Волновахи от ВСУ в городе оставались 8 тыс. человек, уже вернулись 2 тыс. Хоценко подчеркнул, что главным условием для возвращения людей остается восстановление инфраструктуры, в том числе школ, жилых домов, учреждений культуры.

Врио главы республики Денис Пушилин также сообщил, что встретился с Артюховым во Дворце культуры им. В. Жоги в Волновахе и поблагодарил его за восстановление ДК.

Волноваха находится рядом с Донецком, город освободили 11 марта. Город регулярно обстреливается украинскими националистами. Так, 19 января, при обстреле погибли два мирных жителя. Кроме того, в ходе обстрела Волновахи были повреждены здание школы и газопровод, а также несколько частных жилых домов.

Ранее, 17 января, один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ гостиницы в Волновахе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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