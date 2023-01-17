Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ гостиницы в Волновахе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР), погиб мирный житель. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в МЧС республики.

«Город Волноваха, улица Ленина, гостиница — обстрел с последующим частичным обрушением здания. В здании находились восемь человек, семь из которых вышли самостоятельно. В 04:28 мск из-под завала извлечено тело одного человека», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Площадь обрушения составила 30 кв. м. Привлечено две единицы техники, девять человек личного состава.

Ранее, 16 января, украинские войска нанесли удар по трехэтажному ТЦ, расположенному в Калининском районе Донецка. По последним данным, в результате удара погибли пять человек. Спасатели продолжают разбор завалов.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) натовского калибра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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