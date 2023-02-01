Кокорин посоветовал всем мужчинам хотя бы раз оказаться в тюрьме

Футболист Александр Кокорин заявил, что каждому мужчине необходимо хотя бы раз в жизни оказаться в тюрьме. Об этом он рассказал 30 января на YouTube-канале «Суперлига».

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые «поплыли» — на один-два месяца в СИЗО», — рассказал Кокорин.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым, братом Кириллом Кокориным и их другом Александром Протасовицким напали на водителя Виталия Соловчука у гостиницы «Пекин» в Москве, избили его и повредили его машину. Затем они переместились в кафе на Большой Никитской улице, где избили чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год 6 месяцев.

13 июня 2019 года Мосгорсуд изменил приговор всем фигурантам дела. Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре.

В настоящее время Александр Кокорин является нападающим кипрского «Ариса». Он выступает на правах аренды, права на него принадлежат итальянской «Фиорентине».