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Невролог назвал возможные причины постоянного недосыпа

Невролог Тихоновский: причинами постоянного недосыпа могут быть апноэ и депрессия
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Фото: freepik.com/@jcomp
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Апноэ, неврозы, а также депрессивные эмоциональные состояния и стрессы могут стать причинами постоянного недосыпа. Об этом в среду, 1 февраля, заявил кандидат медицинских наук, невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Антон Тихоновский.

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Он отметил, что иногда недосып может быть и у здоровых людей в условиях стресса, однако нередко гиперсомния может быть вызвана невротическим расстройством, нарколепсией и другими заболеваниями.

Так, по словам врача, часто сон, который не принес бодрости, является результатом нарушений дыхания во сне, или апноэ. Тихоновский пояснил, что при апноэ во сне возникает прерывание дыхания, из-за чего человек просыпается на несколько секунд, но после пробуждения об этом не помнит.

«Эффектом от подобных микропробуждений, помимо вреда для всего организма, может быть неудовлетворение сном и даже засыпание во время встреч, работы, за рулем. Кроме того, само заболевание увеличивает риск развития инфаркта, инсульта, деменции, сахарного диабета», — объяснил Тихоновский «Газете.Ru».

Также причиной повышенной сонливости могут быть расстройства эмоций, такие как депрессия. Кроме того, возможной причиной постоянного недосыпа врач назвал синдром Клейне-Левина. Он пояснил, что синдром встречается обычно в 20-летнем возрасте и сопровождается апатией, повышением аппетита и спутанностью сознания.

«Синдром возникает эпизодами, между ними пациенты чувствуют себя абсолютно здоровыми, их сон не имеет никаких особенностей», — заявил врач.

21 января врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова заявила, что регулярный недосып может привести к депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям, атеросклерозу, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарному диабету и деменции.

Частично исправить последствия недосыпа может дневной сон, отметила Черкасова. По ее словам, для человека с недосыпом будет полезно поспать днем в течение часа.

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