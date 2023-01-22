Сомнолог рассказала о проблемах со здоровьем из-за недосыпа

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова 21 января рассказала в интервью RT, к каким проблемам со здоровьем может привести хронический недосып.

По ее словам, у недосыпа есть немедленные и отдаленные последствия. К немедленным относятся раздражительность, подавленность, снижение интеллектуальной работоспособности и головные боли.

Если же речь идет о регулярном недосыпе, который длится годами, то последствия для здоровья могут быть гораздо более серьезными. В частности, как рассказала врач, это может привести к депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям, атеросклерозу, гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарному диабету и деменции.

«Первые физические проблемы при недосыпе, как правило, связаны со снижением иммунитета, то есть это повышенная предрасположенность к простудным заболеваниям, вирусным, бактериальным, гнойничковым заболеваниям кожи, и уже после этого начинаются другие проблемы», — отметила Черкасова.

Она также указала на взаимосвязь недосыпа и набора лишнего веса на фоне повышенного чувства голода. Кроме того, человек с недосыпом вряд ли найдет в себе силы на занятия спортом.

Частично исправить последствия недосыпа может дневной сон, отметила Черкасова. По ее словам, для человека с недосыпом будет полезно поспать днем в течение часа. Однако лучше просыпаться не позже 14:00 или 15:00, так как это может привести к бессоннице и проблемам с засыпанием вечером.

18 января сообщалось, что в Москве 16-летний подросток умер от редкой формы бессонницы, которая относится к неизлечимым наследственным заболеваниям.

Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева 18 января рассказала в беседе с «Известиями» о том, как можно распознать симптомы редчайшей формы бессонницы — фатальной семейной бессонницы, которая стала причиной смерти подростка.

По ее словам, ключевыми признаками того, что бессонница имеет смертельную форму, — полная неспособность человека засыпать и отсутствие реакции на снотворное из-за того, что болезнь изменяет структуру мозга.