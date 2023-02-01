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Москалькова обвинила Киев в затягивании процесса обмена военнопленными

Москалькова: Киев уже более 10 месяцев вычеркивает из списков на обмен украинских рядовых и сержантов
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Власти Украины используют двойные стандарты в ходе обмена военнопленными, это приводит к затягиванию процессов. Об этом 1 февраля рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

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«С большой тревогой отмечаю, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось. Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен. Многих умышленно записывает в число без вести пропавших», — рассказала она.

При этом, как заметила Москалькова, в обменных списках преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие Украине малоинтересны.

Так, по словам омбудсмена, регулярно поступают сообщения от украинцев, которые просят найти своих близких среди военнопленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). После того как их находят живыми, сразу же предлагается их обменять на российских бойцов, однако политическая выгода для украинских властей выше милосердия и гуманизма, указала Москалькова.

По ее словам, из-за таких двойных стандартов, замедляющих процесс обмена военнопленными, многие военнослужащие Вооруженных сил РФ, в том числе и те, у кого имеются тяжелые ранения, не могут отправиться на родину и получить квалифицированную медпомощь.

Москалькова также добавила, что из писем жен и матерей солдат ВСУ ей известно о том, что многих вернувшихся из плена ставят перед выбором, предлагая либо длительное тюремное заключение, либо возвращение на линию фронта. В результате чего те очень часто просят как можно дольше оставлять своих близких в российском плену, добавила российский омбудсмен.

Ранее, 27 января, Москалькова сообщила об итогах онлайн-встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Она указала, что взаимодействие позволило решить ряд вопросов, связанных с установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.

До этого, 11 января, омбудсмен сообщала, что более 20 российских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести на Украине, найдены живыми. Некоторые из них уже вернулись в Россию.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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