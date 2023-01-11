Более 20 считавшихся пропавшими на Украине военных ВС РФ найдены живыми

Более 20 российских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести на Украине, найдены живыми. Некоторые из них уже вернулись в Россию, заявила в среду, 11 января, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«22 человека были найдены, и некоторые из них были возвращены домой в результате обмена», — сказала она на трехсторонней встрече в Анкаре с участием омбудсменов Украины и Турции.

По ее словам, найти пропавших военных удалось благодаря взаимодействию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В связи с этим Москалькова отметила важность такого сотрудничества, добавив, что контакты по этой линии происходят постоянно.

«В ноябре прошлого года во время обмена пленных, где присутствовали я и Дмитрий Лубинец, <...> мы обменялись списками без вести пропавших и попросили друг друга оказать помощь в поиске с учетом возможностей своего мандата. И вот сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы», — рассказала омбудсмен.

Российская сторона также предоставила информацию о некоторых украинских военных, пропавших без вести, в ответ на запрос Украины.

Ранее в среду Москалькова сообщила в своем Telegram-канале о том, что в этот день у нее состоялась встреча с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины. Сообщение Москалькова подкрепила фотографией, на которой она с Лубинцом беседуют по разные стороны большого стола.

До этого, 2 января, Лубинец заявлял в эфире телеканала «Рада» о намерении встретиться Татьяной Москальковой для обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Татьяна Москалькова принимает участие в защите прав российских военнопленных на территории Украины, в обмене пленными и заключенными с украинской стороной.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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