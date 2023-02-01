Россияне потратили на средства для потенции 7,3 млрд рублей в 2022 году
В 2022 году в России продали 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 млрд рублей. Это следует из данных Национальной системы маркировки товаров «Честный знак», которые появились в распоряжении «Известий» 1 февраля.
В среднем на 1 тыс. взрослых мужчин пришлось 168 пачек таких препаратов.
Эксперты проводили анализ на основании данных системы «Честный знак» о продажах лекарств в аптеках и информации Росстата о количестве постоянно проживающих жителей.
Чаще всего средства для повышения потенции покупали в Санкт-Петербурге —218 упаковок на 1 тыс. взрослых мужчин. Второе место разделили Краснодарский край, Московская область и Камчатский край — 210 упаковок, третье место занимает Москва — 205 упаковок. На четвертой строчке расположилась Тюменская область — 200 упаковок, а пятое место заняла Новосибирская область — 196 упаковок.
В августе прошлого года врач-уролог «СМ-Клиника», андролог, кандидат медицинских наук Александр Данилов рассказал «Известиям», что аминокислота L-карнитин помогает мужчинам повысить умственную работоспособность, а также способствует физической выносливости и усилению потенции.