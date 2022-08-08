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Уролог назвал аминокислоты для усиления здоровья и потенции у мужчин

Уролог Данилов: L-карнитин помогает мужчинам повысить умственную работоспособность и усилить потенцию
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Аминокислота L-карнитин помогает мужчинам повысить умственную работоспособность, а также способствует физической выносливости и усилению потенции. Об этом «Известиям» рассказал врач-уролог, андролог кандидат медицинских наук Александр Данилов.

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«L-карнитин необходим мужчине для повышения физической выносливости, умственной работоспособности, укрепления сердца и сосудов. Также L-карнитин незаменим для тех мужчин, кто готовится к зачатию, планирует стать отцом. Доказан положительный эффект приема L-карнитина на сперму — отмечается повышение подвижности и количества сперматозоидов. Курсовой прием L-карнитина способствует усилению потенции, улучшению качественного и количественного состава спермы», — пояснил он.

По словам врача, еще одной важной для мужчин аминокислотой является аргинин. Его функция заключается в строительстве и переносе оксида азота — важного элемента в человеческом организме.

«Оксид азота (NO) является мощным природным вазодилятатором (расширяет сосуды). Благодаря этой функции аргинин улучшает микроциркуляцию (кровообращение) в области органов малого таза, что ведет к усилению эрекции и продлению полового акта. Недостаток аргинина может приводить к нарушению регуляции (в частности, к повышению) артериального давления», — добавил Данилов.

В октябре прошлого года врач-уролог, врач УЗД Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский рассказал о том, как сохранить мужское здоровье на протяжении жизни. Так, ежегодно следует обследовать предстательную железу, включая прохождение специализированной лабораторной диагностики, УЗИ предстательной железы и консультацию врача-уролога по результатам обследования.

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