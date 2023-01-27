Боль, но: какие лекарства сильнее всего подорожали в 2022 году

Среди всех лекарств в 2022 году сильнее всего — на 16–19% — подорожали обезболивающие, иммуностимулирующие и седативные средства, следует из данных аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». В среднем цены на препараты выросли на 7,5%, что сопоставимо с показателями прошлых лет. Стоимость лекарств, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), растет из-за увеличения издержек производителей и ситуативного ажиотажного спроса на некоторые категории товаров, полагают специалисты. При этом аптечные наценки в 2022 году не выросли, оставшись на уровне 25%.

Пошли в рост

Лидерами среди лекарств по подорожанию за 2022 год стали обезболивающие, иммуностимулирующие и седативные средства. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, подготовленные для «Известий». Так, в декабре 2022 года цены на обезболивающие препараты были на 18,9% выше, чем годом ранее, на иммуностимуляторы — на 17,5%, на седативные средства — на 16%.

В пятерку по росту стоимости вошли жаропонижающие и антигистаминные лекарства — они подорожали на 15,5 и 10,8% соответственно. Остальные препараты выросли в цене не более чем на 10%, а некоторые категории (антикоагулянты и противовирусные) даже подешевели, хоть и незначительно, — менее чем на 2%. В среднем по всем категориям цены подросли за год на 7,5%, свидетельствуют данные DSM Group.

— Речь идет о препаратах, цены на которые не регулируются государством. То есть о тех, которые не входят в перечень ЖНВЛП, — отметил в беседе с «Известиями» гендиректор DSM Group, член координационного совета российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк. — По данным Росздравнадзора, лекарства из списка ЖНВЛП подорожали лишь на 1,8%. Рост стоимости остальных препаратов обусловлен в первую очередь повышением издержек производителей. В том числе за счет удорожания субстанций и логистики. Как вы знаете, пути доставки лекарств и субстанций для их производства в 2022 году сильно изменились, что, безусловно, отразилось на конечной стоимости таблеток.

Сдерживание стоимости препаратов из списка ЖНВЛП тоже негативно отразилось на ситуации с другими лекарствами. Производителю порой невыгодно производить их именно из-за низкой стоимости, поэтому он компенсирует свои траты за счет цен на другие свои лекарства, добавил эксперт. Третий фактор подорожания фармпродукции — инфляция, добавил он.

— Отчасти наибольший рост стоимости обезболивающих, иммуностимулирующих и седативных средств объясняется повышением спроса на них. Законы рынка никто не отменял: больше спрос — дороже товар. Вспомните хотя бы маски. Они до пандемии стоили рубль, а во время нее подорожали до 30 рублей за штуку. Этим же можно объяснить снижение стоимости противовирусных и антикоагулянтов — они были более востребованы в пандемию, а сейчас спрос упал, — отметил специалист.

Средний рост цен на все лекарства на 7,5% сопоставим с показателями прошлых лет.

Уже третий год подряд в структуре продаж растет доля дорогостоящих препаратов. Так, в 2022 году лекарства дороже 500 рублей покупали в 17% случаев (против 13% в 2021 году и 11% в 2020-м). Но больше всего россияне покупают таблетки стоимостью от 150 до 500 рублей (почти 34% в структуре продаж). При этом наценка аптек по итогам 2022 года осталась прежней — 25% от цены дистрибьютора.

На всех этапах цепи

Дорожают и иностранные препараты, и российские, добавил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, это связано с усложнением логистики для всех участников рынка.

— Конечно, больше всего изменения почувствовали производители. Стали дороже комплектующие и субстанции для отечественных фармпредприятий — их тоже преимущественно везут из-за границы. Внутренние дистрибьюторы тоже могли поднять цены, потому что растет стоимость топлива, то есть перевозки даже внутри страны становятся дороже. Но и про аптеки забывать не стоит. Мы знаем примеры, когда некоторые бессовестные коммерсанты повышали цены даже на препараты ЖНВЛП, хотя по закону это запрещено. Тем не менее особенно в период ажиотажного спроса на лекарства в марте прошлого года, когда по некоторым позициям были проданы полуторагодовые объемы, ряд аптек увеличивали наценки, — рассказал специалист.

То, что цены на препараты возросли на разные значения, зависит от различий в производстве, используемых субстанций и техники, полагает он.



В течение прошлого года аптеки фиксировали скачки потребительского спроса на лекарственные препараты и медицинские изделия, в свою очередь, отметила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

— Весной люди скупали медикаменты, опасаясь, что начнутся перебои с поставками лекарств в аптеки. Некоторые запаслись впрок на полгода, а то и на год вперед. Летом было закономерное снижение продаж. Осенью на волне частичной мобилизации люди приобретали жаропонижающие, противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, кровоостанавливающие препараты и перевязочные средства. Кроме того, граждане стали покупать седативные, успокоительные и антидепрессанты как безрецептурные, так и по рецепту. В августе увеличились продажи противовирусных препаратов и иммуностимуляторов, а в ноябре и декабре самыми востребованными были антибиотики, жаропонижающие и обезболивающие. Это связано с сезонным ростом инфекционных болезней и осложнениями на фоне тяжелого течения гриппа и ОРВИ, — рассказала она.

По ее словам, аптеки работают на грани рентабельности, особенно в удаленных и труднодоступных регионах.

— Цены у поставщиков весь прошлый год лихорадило, и, чтобы снивелировать их, аптекам приходилось даже снижать наценку, — подчеркнула эксперт.

Аптеки не меняли и не будут менять свои наценки, добавила она.