SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink

Американская компания SpaceX во вторник, 31 января, произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 49 микроспутников Starlink. Трансляция проводилась на сайте разработчика.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 08:15 по местному времени (19:15 мск). Через час и 17 минут был подтвержден успешный вывод спутниковой группировки на орбиту.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила посадку на плавучую платформу в Тихом океане через 8,5 минут после запуска.

Накануне сообщалось, что SpaceX отложила вывод новых спутников на сутки. Как отметили представители компании, следующий запуск назначен на 2 февраля. В этот день планируется доставить в космос еще 53 спутника Starlink.

В общей сложности с мая 2019 года SpaceX за 71 подход вывела на штатную орбиту более 3,8 тыс. спутниковых аппаратов, из которых порядка 3,5 тыс. исправно работают до сих пор. На сегодняшний день компания Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире, также услугами компании активно пользуются военные.

Ранее, 19 января, состоялся очередной запуск Falcon 9 с группировкой из 51 микроспутника Starlink. Изначально ракету должны были отправить 9 января, однако планы пришлось изменить из-за погоды и технических вопросов.

В начале декабря прошлого года в США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink второго поколения. Однако для реализации программы компании необходимо отправить в космос 11 тыс. спутников.