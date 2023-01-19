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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 51 спутником сети Starlink

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Компания SpaceX 19 января успешно отправила в космос ракету-носитель Falcon 9 с группировкой из 51 микроспутника Starlink. Трансляция велась в аккаунте компании в Twitter.

Запуск прошел в 7:43 (18:43 мск) на базе ВВС США Ванденберг, которая находится в Калифорнии. Изначально ракету должны были отправить 9 января, однако запуск несколько раз переносили из-за погоды и технических вопросов.

Через примерно девять минут после старта первая ступень носителя опустилась на плавучую платформу в Тихом океане, а еще через примерно 20 минут компания подтвердила вывод спутников на орбиту.

В начале декабря прошлого года в США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink второго поколения. Однако для реализации программы компании необходимо отправить в космос 11 тыс. спутников

Решение федеральной комиссии по связи (FCC) США позволит SpaceX обеспечить доступ к спутниковой широкополосной связи 5G для американцев по всей стране. В этом же месяце компания вывела 54 мини-спутника на низкую околоземную орбиту.

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