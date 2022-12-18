Space-X вывела на орбиту 54 мини-спутника для Starlink

Американская компания Space-X в субботу, 17 декабря, вывела 54 мини-спутника на низкую околоземную орбиту. Трансляция запуска доступна на Youtube-канале компании.

Старт ракеты Falcon 9 состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 16:32 (00:32 мск). Через девять минут первая многоразовая ступень ракеты благополучно приземлилась на площадке в Атлантическом океане.

Эта же ступень использовалась ранее для других запусков.

Пуск стал 67-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Falcon 9 является первой в мире многоразовой ракетой орбитального класса. Возможность повторного использования позволяет снизить затраты на отправку грузов и людей в космос.

9 декабря сообщалось, что ракета Falcon 9 доставила 40 спутников связи OneWeb на околоземную орбиту. Пункт развертывания OneWeb находится на высоте 1200 км: там расположена орбитальная группировка из 462 таких же устройств.

2 декабря в США разрешили разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink второго поколения. Решение федеральной комиссии по связи (FCC) США позволит SpaceX обеспечить доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране.

Ранее, 1 ноября, SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с аппаратом для нужд Космических сил США. На орбиту выведут засекреченный аппарат для нужд американских военных и исследовательский микроспутник.