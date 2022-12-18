Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали метель в Москве 18 декабря
Мир
Компания «Энергоатом» сообщила о работе девяти атомных энергоблоков на Украине
Мир
Джонни Депп в образе Джека Воробья поддержал тяжелобольного ребенка
Мир
В Германии заявили о серьезных технических проблемах с БМП Puma
Мир
Посол РФ покинул съезд Соцпартии Сербии после русофобского видеообращения Ципраса
Происшествия
Украинские боевики выпустили четыре снаряда по Ясиноватой
Мир
Зеленский рассказал о масштабных проблемах с подачей воды и тепла на Украине
Мир
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Мир
В Британии началась кампания по отключению отопительных приборов ради экономии
Общество
Tемпературный рекорд 1937 года был побит в Крыму
Общество
«Аэрофлот» запустил рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью
Мир
Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса
Сюжет:

Space-X вывела на орбиту 54 мини-спутника для Starlink

0
Фото: Global Look Press/Ussf/Keegan Barber
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Space-X в субботу, 17 декабря, вывела 54 мини-спутника на низкую околоземную орбиту. Трансляция запуска доступна на Youtube-канале компании.

Скинуть Маска: российские ученые нашли уязвимости в системе Starlink
Почему работа самарских специалистов привлекла внимание американских инженеров

Старт ракеты Falcon 9 состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 16:32 (00:32 мск). Через девять минут первая многоразовая ступень ракеты благополучно приземлилась на площадке в Атлантическом океане.

Эта же ступень использовалась ранее для других запусков.

Пуск стал 67-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Falcon 9 является первой в мире многоразовой ракетой орбитального класса. Возможность повторного использования позволяет снизить затраты на отправку грузов и людей в космос.

9 декабря сообщалось, что ракета Falcon 9 доставила 40 спутников связи OneWeb на околоземную орбиту. Пункт развертывания OneWeb находится на высоте 1200 км: там расположена орбитальная группировка из 462 таких же устройств.

2 декабря в США разрешили разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink второго поколения. Решение федеральной комиссии по связи (FCC) США позволит SpaceX обеспечить доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране.

Ранее, 1 ноября, SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с аппаратом для нужд Космических сил США. На орбиту выведут засекреченный аппарат для нужд американских военных и исследовательский микроспутник.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022