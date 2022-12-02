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Наука
В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink

В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink

В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink второго поколения
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Фото: TASS/Zuma
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Компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, получила одобрение от федеральной комиссии по связи (FCC) США на развертывание до 7,5 тыс. спутников второго поколения. Об этом 2 декабря сообщает Reuters со ссылкой на документ.

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«Наше решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране», — приводится в материале цитата из документа.

Кроме того, отметили в FCC, такое разрешение поможет защитить наземные спутниковые операторы от вредных помех и сохранить «безопасную космическую среду», добавляет «Газета.ru».

23 ноября в SpaceX сообщили, что ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту европейский спутник связи Eutelsat 10B, который предназначен для предоставления услуг связи морскому и воздушному транспорту. Он заменит космический аппарат Eutelsat 10A, срок службы которого истекает в конце 2023 года.

Ранее, 1 ноября, SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с аппаратом для нужд космических сил США, а также исследовательский микроспутник.

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