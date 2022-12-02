В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink

Компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, получила одобрение от федеральной комиссии по связи (FCC) США на развертывание до 7,5 тыс. спутников второго поколения. Об этом 2 декабря сообщает Reuters со ссылкой на документ.

«Наше решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране», — приводится в материале цитата из документа.

Кроме того, отметили в FCC, такое разрешение поможет защитить наземные спутниковые операторы от вредных помех и сохранить «безопасную космическую среду», добавляет «Газета.ru».

23 ноября в SpaceX сообщили, что ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту европейский спутник связи Eutelsat 10B, который предназначен для предоставления услуг связи морскому и воздушному транспорту. Он заменит космический аппарат Eutelsat 10A, срок службы которого истекает в конце 2023 года.

Ранее, 1 ноября, SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с аппаратом для нужд космических сил США, а также исследовательский микроспутник.