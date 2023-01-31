SpaceX еще на сутки перенесла запуск новой группы спутников Starlink

Компания SpaceX в очередной раз перенесла запуск новой группы интернет-спутников Starlink. Вывод спутников на орбиту должен стать 71-м по счету с мая 2019 года и уже третьим в текущем месяце. Стоит отметить, что SpaceX уже запустила почти 3,8 тыс. аппаратов, однако часть из них вышла из строя или сошла с орбиты, передает телеканал «Известия». В настоящее время компания Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире, также услугами компании активно пользуются военные.

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