Россия и Иран договорились сотрудничать олимпийскими комитетами

Россия и Иран выразили намерение продолжить совместное сотрудничество в области спорта по линии национальных олимпийских комитетов. Об этом во вторник, 31 января сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

Генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин обратил внимание, что между Москвой и Тегераном сложились дружественные и тесные контакты, в том числе и на уровне спортивных федераций.

В настоящий момент организации находятся на стадии разработки и подписания меморандума в сфере образования, а также организации и проведения различных спортивных мероприятий.

Помимо этого, Плитухин пригласил своего коллегу Манафа Хашеми на II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе.

«С 1996 года Игры «Дети Азии» являются самыми крупными комплексными соревнованиями для детей в странах и регионах евразийского континента и проводятся под патронажем МОК и ЮНЕСКО, они имеют важное значение с точки зрения продвижения и популяризации истинных олимпийских ценностей, не на словах, а на деле способствуют взаимопониманию между странами и народами с помощью спорта и дружбы», ― подчеркнул генсек российского олимпийского комитета.

Представитель же Ирана Манафар Хашеми подчеркнул, что Тегеран пристально следит за попытками неправомерно ограничить российских и белорусских спортсменов. В этой связи Хашеми подчеркнул важность сохранения сотрудничества двух стран.

«Мы будем рады вновь видеть российских атлетов на международных стартах, в том числе на тех, которые проводятся в Азии», ― добавил глава национального олимпийского комитета Ирана.

Накануне президент ОКР Станислав Поздняков выразил мнение, что страны, призывающие Россию бойкотировать Олимпиады, должны понимать: такой путь приведет к изоляции российского спорта не менее чем на два года и не принесет ему пользы.

Поздняков подчеркнул, что западным странам как раз выгодно, чтобы Россия отсутствовала на международных соревнованиях. И тем важнее, чтобы россияне продолжали выступать и соревноваться на мировых первенствах.

На прошлой неделе глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что белорусские и российские спортсмены могли бы выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Он добавил, что «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.