Директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол 31 января заявил, что страны Европы могут столкнуться с серьезными трудностями следующей зимой, если они не снизят уровень потребления природного газа.

«Если мы не найдем другие источники газа из разных стран, есть только один путь — экономить газ. Уровень потребления газа должен снижаться. Если не снизить потребление газа, то следующую зиму будет крайне трудно пережить», — отметил он во время выступления на семинаре вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Как отметил Бирол, Евросоюзу (ЕС) повезло текущей зимой с мягкой погодой. В то же время ситуация, которая возникнет следующей зимой, вызывает беспокойство, поскольку в последние несколько месяцев Европа «всё еще получала российский газ, но намного меньше, чем раньше». Кроме того, в 2022 году «впервые в истории импорт сжиженного природного газа в Китай снизился».

Таким образом Европа смогла получать больше СПГ на рынках, подчеркнул Бирол. Однако «количество новых мощностей СПГ, которые появятся на рынках в 2023 году, будет одним из самых низких в новейшей истории», а Китай вновь может стать крупным импортером СПГ.

По словам директора МЭА, американский СПГ «был чрезвычайно полезен». Он выразил мнение, что без него Европа бы столкнулась с серьезными трудностями этой зимой. При этом Бирол подчеркнул необходимость наращивать мощности для возобновляемых источников энергии.

В этот же день Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал трудности с заполнением газовых хранилищ европейских государств следующей зимой на фоне отказа от энергоносителей из РФ. Отмечается, что в настоящий момент цены на газ оказались ниже ожидаемых, а накопления позволили избежать дефицита ресурсов в отопительный сезон, однако прогнозы на будущее сложно назвать оптимистичными.

28 января агентство Bloomberg привело слова главы нефтегазовой компании Total во Франции Патрика Пуянне, который выразил мнение, что ситуация с СПГ в Евросоюзе может обостриться в 2023 году. Европейские компании будут искать альтернативных газовых поставщиков, но неизвестно, насколько выгоднее окажутся их предложения, добавил он.

3 ноября Международное энергетическое агентство обнародовало отчет, согласно которому Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.

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